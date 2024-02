Władimir Putin udzielił wywiadu Tuckerowi Carlsonowi, amerykańskiemu komentatorowi, znanemu z prorosyjskich i proputinowskich poglądów. Nagrany został we wtorek w Moskwie, a wyemitowany w czwartek. Putin kilkukrotnie odnosił się do Polski. To pierwsza taka rozmowa od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.