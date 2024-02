Od 12 lutego 2024 r. do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych niemal całego kraju - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne. Wojskowe pojazdy niemal w całym kraju. Komunikat dowództwa

Dowództwo poinformowało, że wzmożony ruch pojazdów wojskowych związany jest z ćwiczeniami Steadfast Defender24 i Dragon24.

"Zwracamy się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności" - zaapelowali wojskowi. "Za utrudnienia przepraszamy" - dodano.

Steadfast Defender 2024

22 stycznia rozpoczęły się największe od czasów "zimnej wojny" ćwiczenia wojskowe NATO Steadfast Defender 2024.

Według danych opublikowanych przez NATO w ćwiczeniach udział weźmie ponad 50 okrętów, od lotniskowców po niszczyciele, 80 myśliwców, helikoptery i drony, co najmniej 1100 wozów bojowych, w tym 133 czołgów i 533 bojowych wozów piechoty.

W manewrach udział weźmie około 90 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że będą to największe ćwiczenia od 1988 roku. Wówczas to NATO realizowało projekt "Reforger", w który zaangażowano 125 tysięcy wojskowych.

Steadfast Defender 2024 zademonstruje zdolność NATO do szybkiego rozmieszczenia sił z Ameryki Północnej i innych części sojuszu w celu wzmocnienia obronności Europy.

Manewry trwać będą do końca maja.

