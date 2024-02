Jaka pogoda w środę, 07.02.24 rano?

Spływ zimnego powietrza nad kraj rozpocznie się już w nocy. Będzie on postępował dość szybko, wypierając ciepło z północnej i centralnej Polski. Krótko po wschodzie słońca strefa rozgraniczająca chłód od ciepła będzie ciągnąć się od Zielonej Góry, Wrocławia, przez Łódź i Radom, aż po Lublin.

fot za: WXCHARTS

Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam słupki rtęci mogą dobić nawet do +9 stopni Celsjusza. Warto odnotować, że temperatury na Suwalszczyźnie, w Tatrach i Bieszczadach będą dość zbliżone: wszędzie tam liczymy na okolice +1 kreski powyżej zera.



Gdyby pokusić się o uśrednioną termikę w całym pasie północnym i centralnym, to należałoby stwierdzić, że termometry mogą tam dobić co najwyżej do 2-3 stopni na plusie. Na Górnym Śląsku i w województwie świętokrzyskim liczymy na 5-7 stopni powyżej zera.



Cały kraj będzie dosłownie tonął w chmurach. Nie ma większych szans choćby na lokalne rozpogodzenia. Jakby tego było mało, od wczesnych godzin porannych, z północy na południe, będzie przemieszczał się deszczowy front. Spodziewamy się, że wczesnym przedpołudniem dotrze on na Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Górny Śląsk. W Beskidzie Żywieckim i Tatrach możliwe nawet lokalne opady śniegu.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km),

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie:

porywistych porywów wiatru (najtrudniejsze warunki spodziewane są na Pomorzu Gdańskim),

oblodzeń.

W niemal całym kraju biomet będzie niekorzystny. Pogoda będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie tylko na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim oraz w Wielkopolsce. Silny wiatr będzie potęgował uczucie chłodu – warto o tym pamiętać przed wyjściem na dłuższy spacer.

Jaka pogoda w środę, 07.02.24 popołudniem?

Termika nad Polską nie zmieni się zbytnio. Podział na zimną i cieplejszą część kraju wciąż będzie obowiązywał. Najwyższych wskazań na termometrach spodziewamy się na Podkarpaciu – nawet do +8 stopni powyżej zera. W centrum i na północy od 1 do 3 stopni na plusie.



Wciąż będzie padać w pasie południowym: od Opolszczyzny, przez Górny Śląsk, Małopolskę, lokalny deszcz na Kielecczyźnie, aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Nie ma co jednak liczyć na ścianę deszczu.



Opad nie powinien zbyt mocno dać się we znaki, choć faktem jest, że realnie wpłynie on na bezpieczeństwo na drogach, w czym dużą rolę odegra niska temperatura względna oraz porywisty wicher. Na Warmii i Mazurach możliwe niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Lokalne rozpogodzenia możliwe na północy i w centrum, ze szczególnym wskazaniem na Wielkopolskę, Kujawy, Kaszuby, ziemię łódzką, Warmię, Mazury i zachodnie krańce Mazowsza. W pozostałych regionach wciąż dominować będzie gęste zachmurzenie, a na południu – jak pisaliśmy wyżej – opady deszczu.

Jaka pogoda w środę, 07.02.24 wieczorem?

Będzie to pierwszy od kilku dobrych wieczorów, kiedy wróci chłód. Spodziewamy się, że temperatury nad całą Polską będą wahać się między -2 a +2 stopniami Celsjusza. Im dalej na północ, tym będzie chłodniej. Najzimniej na Podlasiu, a najcieplej na pograniczu Małopolski z Podkarpaciem.

Na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce wciąż utrzymywać będą się opady deszczu lokalnie przechodzące w deszcz ze śniegiem. W Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i w Tatrach może spaść nieco białego puchu, choć na wytworzenie się choćby poprawnych warunków do szusowania na nartach raczej nie ma co liczyć.



Czy już niebawem wrócimy do wyższych temperatur? A może zima chwyci na dłużej? O tym opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.