Federacja Rosyjska ogłosiła zakaz importu bananów od pięciu czołowych dostawców z Ekwadoru. Nastąpiło to po tym, jak prezydent tego kraju zapowiedział, że przekaże stare rosyjskie uzbrojenie do USA, a w zamian Ekwador otrzyma nową amerykańską broń o wartości 200 mln dolarów.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się do słów prezydenta Ekwadoru Daniela Noboi w sposób krytyczny. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że decyzja została podjęta pod presją sił zewnętrznych.

Rosja oburzona decyzją Ekwadoru

- Taka lekkomyślna decyzja została podjęta przez stronę ekwadorską pod poważną presją zewnętrznych zainteresowanych stron – powiedziała.

Z informacji przekazanych przez brazylijski dziennik "A Referencia" wynika, że Stany Zjednoczone mają w planach przekazanie ekwadorskiej broni na Ukrainę. Oznaczałoby to, że rosyjskie militaria byłyby wykorzystywane w walce z Putinem.

Co prawda Rosja nie przyznała, że sankcje są następstwem tych zapowiedzi, jednak tak uważają lokalne media i politycy. W poniedziałek były wiceminister spraw zagranicznych Ekwadoru Carlos Estarellas, przyznał, że wprowadzone ograniczenia w zakupie bananów są "odwetem Rosji" za decyzję władz w Quito. Co więcej, niektórzy uważają, że Putina mogło również zdenerwować to, że prezydent Ekwadoru nazwał rosyjską broń złomem.

Według Kremla, jeśli broń trafi do Stanów Zjednoczonych, będzie to jednoznaczne ze złamaniem umowy przez Ekwador, ponieważ w dokumentacji dotyczącej dostaw militariów jest zapis mówiący o zakazie przekazywania jej krajom trzecim.

Ekwador krytykuje rosyjski sprzęt. Rosja nakłada sankcje

Jak przypominają ekwadorskie media, w ostatnich tygodniach prezydent tego kraju krytykował rosyjski sprzęt i mówił, że stanowi on zagrożenie, gdyż może zostać przejęty przez grupy przestępcze, których nie brakuje w Quito.

Estarellas powiedział, że ma nadzieję iż zakaz eksportu bananów zostanie niebawem cofnięty przez Kreml "w następstwie rozwiązania kryzysu w drodze dyplomatycznej".

Przypomnijmy, że banany są głównym produktem sprzedawanym przez Ekwador do Rosji. Z danych Ekwadorskiej Federacji Eksporterów (Fedexpor) wynika, że tylko w 2023 r. sprzedano tam banany o łącznej wartości 690 mln dolarów. Szacuje się, że Rosja kupuje ok. 5 proc. wszystkich ekwadorskich towarów.