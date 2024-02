Piotr Zgorzelski: Prezydenta czasem ponoszą emocje

Piotr Zgorzelski w "Graffiti" był pytany o to, czy Sejm w tym tygodniu zajmie się Trybunałem Konstytucyjnym.

- Nie zanosi się, by uchwały o TK były podjęte na tym posiedzeniu. TK jest zainfekowany bezprawnością, to jest tylko kwestia kalendarza. Póki co nie ma tego punkty w planie obrad, co nie oznacza, że nie może się tam znaleźć. Trzeba to zrobić, TK jest upolitycznione, brakuje tam przymiotu bezstronności - tłumaczył wicemarszałek Sejmu.

Zgorzelski dodał, że - jego zdaniem - zmiany te powinny być przedyskutowane z prezydentem, by on nie odesłał jej do TK. - Można to zrobić bez zgody prezydenta, ale z ryzykiem niepodpisania - przekonywał.

Marek Sawicki apelował do rządu. "Ma prawo, żeby pogonić"

Poruszono również temat wypowiedzi Marka Sawickiego z PSL, który w niedzielę zaapelował do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Domaga się pakietu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości.



- Kto, jak nie marszałek senior, ma prawo żeby pogonić niektórych, bo jest - z tego co mi się wydaje - najdłużej urzędującym posłem na tym urzędzie - tłumaczył Zgorzelski.

Prezydent Andrzej Duda ostro zareaguje na zmiany w TK?

Z głosów płynących z Pałacu Prezydenckiego wynika, że Andrzej Duda zamierza twardo reagować, gdyby rząd zdecydował się usunąć tzw. sędziów dublerów z Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwał sejmowych.

- Wiemy, jak prezydent jest przywiązany do swoich prerogatyw. (...) To jest wszystko opisane w prawie - mówił Zgorzelski.

Prowadzący przywołał krążące informacje, że prezydent próby zmian w TK uzna za "przekroczenie Rubikonu, wypowiedzenie wojny" i podejmie stanowcze działania, wykorzystując swoje kompetencje konstytucyjne jako zwierzchnik sił zbrojnych.

Zgorzelski stwierdził, że prezydenta "czasem ponoszą emocje". - Wojnę to my mamy za wschodnią granicą i wystarczy, wojny wewnątrz nikomu nie potrzeba. Apelujemy, bo obniżył poziom dyskursu politycznego. Proszę pana prezydenta, by nie wywoływał wojny, nie wywoływał wojennej retoryki, bo - jak powiedziałem - wojna jest za wschodnią granicą. Pan powinien nawoływać do wyciszenia emocji - apelował Zgorzelski.

Tekst jest aktualizowany.

