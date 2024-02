44-letnia Karolina Konefał z Namysłowa w lipcu dostała mieszkanie komunalne. W umowie jest napisane, że lokal ma ogrzewanie elektryczne, ale w mieszkaniu nie ma żadnego. Jest wprawdzie stary piec, lecz zepsuty.

- Dyrektor ZAN-u z panią z administracji powiedzieli, że mam spróbować rozpalić piec, który jest nieczynny, nadaje się do rozbiórki. W najgorsze mrozy radziłam sobie grzejnikami, to była taka zrzutka sąsiadów. Sąsiedzi się zrzucili i kupili mi grzejniki. Przychodzę z pracy, a tu nagle jest ciepło w domu. No, ale rachunki są kolosalne, miesięcznie płacę 1200 zł za prąd. Pracuję w szkole jako obsługa, sprzątam - tłumaczy Karolina Konefał.

Gigantyczne rachunki

Pani Karolina jest matką samotnie wychowującą nastoletniego syna. Nie ma rodziny, wsparcie i pomoc otrzymuje jedynie od pani Agnieszki, przyjaciółki z dziecięcych lat.

ZOBACZ: "Interwencja". Rodzice drżą o zdrowie córki. "W końcu dojdzie do tragedii"

- Przeczytałam, że z tych wszystkich grzejników, jakie są na prąd, to te będą najlepsze. 1200 zł to już jest drugi rachunek, a będzie kolejny. Teraz, jak Karolina dostała ten drugi rachunek, to grzeje tylko u syna w pokoju i w łazience przed kąpielą – opowiada przyjaciółka Agnieszka Wiszniewska.

- Jeżdżę co miesiąc do Taurona, żeby mi to rozłożyli na raty. Ostatnio rozłożyli mi na pięć rat, ale już przyszedł następny rachunek. Jeszcze jeden nie jest opłacony, a już jest następny taki i kolejne 1200 zł – alarmuje Karolina Konefał.

Interwencje w administracji

Pani Karolina od lata próbowała wyegzekwować od administracji ogrzewanie. Jesienią prawie codziennie przypominała o swojej sprawie. Wysłała pismo, na które do dzisiaj nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Okazało się, że burmistrz odpowiedzialny za sprawy lokalowe nie znał problemu.

- Sprawy do tej pory nie znałem. Po pierwszym sygnale z państwa strony została ona przeze mnie podjęta. Zgodnie z umową, którą zawarła pani Karolina, jest tam ogrzewanie elektryczne i takie ogrzewanie będzie zapewnione. Natomiast z takim planem, jeżeli chodzi o lokal, który zamieszkuje pani Karolina, jest on uwzględniony w planach do zmiany na ogrzewanie gazowe. Miało być to realizowane w 2023 roku, natomiast ze względów ekonomicznych, pojawiające się problemy, to zadanie zostało przesunięte na rok bieżący. Jest to perspektywa tak naprawdę drugiego półrocza roku 2024 – mówi Krzysztof Mucha, zastępca burmistrza Namysłowa.

ZOBACZ: "Interwencja". Spowodował poważny wypadek i uciekł. Zaskakujący wyrok

- A co się stało z pieniędzmi, które były na pewno w budżecie zaplanowane na założenie tego pieca, no bo to było? To jest standardem, jeżeli jest mieszkanie, w którym trzeba coś uzupełnić, to na to na początku roku jest budżet przeznaczany - zauważa Agnieszka Wiszniewska, przyjaciółka pani Karoliny.

Co na to władze miasta?

Krzysztof Mucha, zastępca burmistrza: Pewnego rodzaju przeoczenie, uchybienie, nie chciałbym też tutaj nikogo oskarżać.

Reporterka: Panie burmistrzu!

- Ani też w żadnym stopniu umniejszać, ale przy tak dużej ilości lokali, być może jakieś potknięcia się zdarzają.

- Jakie potknięcia, panie burmistrzu, nie można wydać mieszkania bez ogrzewania. Tam ktoś nie wykonał swojej pracy?

ZOBACZ: "Interwencja": Kto otruł Paulinę Antczak? Przebieg procesu wywołał protest

- Tak na dobrą sprawę nie mówimy o poważnym problemie finansowym, ekonomicznym z perspektywy administratora.

- Niech pan pomieszka w mieszkaniu, w którym jest 8, 10 stopni…

- Jakoś sobie radzę, bo co mam zrobić. Jest skromnie, muszę sobie dużo rzeczy odmówić, bo rachunki to nie tylko ogrzewanie. Trzeba jeszcze czynsz zapłacić, wodę, jedzenie trzeba kupić, dziecko chodzi do szkoły i cały czas coś potrzebuje - podsumowuje Karolina Konefał.

Reportaż wideo można obejrzeć tutaj.

WIDEO: Kuligów: Pies odcięty od lądu. Na pomoc czekał sześć dni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap