Nie od dziś wiadomo, że wybrane kolory pobudzają różne obszary naszego mózgu i nasuwają nam różne skojarzenia. Z wiedzy tej od dekad korzystają m.in. politycy, firmy handlowo-usługowe czy specjaliści do spraw PR-u. YouTube nie zamierza przyglądać się temu obojętnie i wdraża dość zaskakującą innowację.

Kolorystyczne sortowanie kanałów na YT? Czemu nie

Jak zauważa serwis 9to5Google, nowe rozwiązanie dostępne jest dla wybranej grupy użytkowników. W tej chwili nie wiemy, jakim kluczem kierowała się platforma, oferując im nową funkcjonalność. Jest jednak dość prawdopodobne, że nowinka jest udostępniana globalnie, a nie tylko na rynku amerykańskim.



Z drugiej strony, zdecydowana większość potwierdzeń dotyczy smartfonów pracujących pod kontrolą Androida. Można więc domniemywać, że z sortowania kolorystycznego, póki co nie skorzystają posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka.



Jeśli w aplikacji YT internauta zauważy pytanie "Pragniesz czegoś nowego?" i odpowie na nie twierdząco, aktywuje możliwość kolorystycznego sortowania wybranych filmów. Jak to działa w praktyce?

Sortowanie RGB na YouTube – co trzeba wiedzieć?

W tej chwili dostępne są tylko trzy podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski. Pojawią się one w górnej karcie filtrów. Co ciekawe, włączenie konkretnego koloru nie wpływa na tematykę nagrań, jakie zobaczymy w widoku rekomendowanym. Raczej będą one posortowane według dominującego koloru miniaturki, choć narzędzie wciąż nie działa idealnie.



Jaki w tym cel? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że analitykom zajmującym się platformom udało się ustalić, że skoro nie brakuje osób, które sortują ikonki na ekranie smartfona lub na pulpicie kierując się kluczem kolorystycznym, to miłym akcentem będzie zaoferowanie im takiej możliwości także na YouTube.



W tej chwili nie wiemy, kiedy funkcja wyjdzie z fazy testów oraz czy zostanie globalnie wdrożona w serwisie. Faktem jest jednak, że jest to ciekawy eksperyment społeczny, który dzięki globalnemu zasięgowi YouTube, można sprawdzić na gigantycznej grupie badawczej!

