W ostatnich latach Gdańsk stał się popularnym celem wyjazdów w trakcie ferii zimowych. W roku bieżącym turystów w stolicy województwa pomorskiego jest tyle, co w zeszłym, co pokazuje, że trend nie zanika. Osoby przyjezdne wybierają Gdańsk najczęściej na tzw. city break, czyli kilkudniowy wyjazd do innego miasta.

Gdańsk dobrym miejscem na ferie? Wielu Polaków tak uważa

- Gdańsk jest w każdym okresie pięknym miastem i jest dużo rzeczy do zrobienia, dużo bardzo ciekawych muzeów. (...) Mamy dużo mocnych stron i tymi mocnymi stronami w każdym okresie jesteśmy w stanie przyciągnąć gości - mówi Krzysztof Kowalczyk z Hotel Gdańsk Boutique.

Coraz częściej do Gdańska przyjeżdżają też osoby z południa kraju, którym bliżej byłoby wybrać się w góry. Z jakiegoś jednak powodu coraz rzadziej się na to decydują. Jednym z czynników jest zmieniająca się pogoda, powodująca, że trudniej trafić na dobre warunki na stoku. W tym sensie wyjazd do Gdańska jest opcją bezpieczną, ponieważ miasto ma do zaoferowania wiele atrakcji nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Kiepski początek ferii w Zakopanem. W hotelach wiele pustych miejsc

Z danych zgromadzonych przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą (TIG) wynika, że w wielu momentach sezonu hotele w Zakopanem były obłożone zaledwie w 70 proc. Sytuacja była jeszcze gorsza w mniejszych miejscowościach, gdzie w niektórych okresach wolna była nawet połowa miejsc.

Jak zauważa Karol Wagner z TIG, najtrudniejszy dla przedsiębiorców jest pierwszy turnus ferii zimowych. W roku bieżącym przypadł on województwom: dolnośląskiemu, mazowieckiemu, opolskiemu, zachodniopomorskiemu. To, które szkoły mają wtedy wolne nie ma jednak wielkiego znaczenia, podkreśla Wagner.

Problem wynika z tego, że dwa pierwsze tygodnie ferii następują "bardzo szybko po triadzie wypoczynkowej", na którą składają się Sylwester, Boże Narodzenie i święto Trzech Króli. Następnie liczba turystów rośnie i sytuacja się stabilizuje, choć wiele zależy także od pogody.

Na południu Polski liczba wczasowiczów wzrasta, gdy spada temperatura i śnieg. Dlatego hotelarze spoglądają obecnie z uwagą na prognozy pogody, mając nadzieję, że w lutym warunki w górach będą lepsze, a to przyciągnie fanów zimowego szaleństwa.