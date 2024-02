Oleg Kononenko odbył w sumie pięć podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Po raz pierwszy został wysłany w kosmos w roku 2008. Od tego czasu, jak podaje Associated Press (AP), Rosjanin spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 878 dni i 12 godz. Dotychczasowy rekord wynosił dokładnie 878 dni, 11 godzin, 29 minut i 48 sekund i został ustanowiony w 2015 roku przez Gennadiję Padałkę.

Na tym polu rosyjscy kosmonauci biją na głowę amerykańskich astronautów. Wśród osób wysłanych w kosmos przez NASA najdłuższym "stażem" w przestrzeni kosmicznej może pochwalić się Peggy Whitson, która przeżyła poza kulą ziemską łącznie 675 dni. Na liście wszechczasów daje jej to odległe ósme miejsce.

"Kosmiczny" rekord Rosjanina. Nie będzie łatwo go pobić

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ostateczny wynik Kononenki będzie znacznie wyższy. Jego obecna misja rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i ma potrwać nieco ponad rok. Dzięki temu kosmonauta zostanie najprawdopodobniej pierwszym człowiekiem, który przekroczy barierę 1000 dni w przestrzeni kosmicznej.

W rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS Kononenko zaznaczył, że historyczne osiągnięcia nie są dla niego celem nadrzędnym. - Lecę w kosmos, by robić to, co kocham, a nie po to, by ustanawiać rekordy. Od dziecka marzyłem i dążyłem do zostania kosmonautą. To zainteresowanie - możliwość lotu w kosmos, życia i pracy na orbicie - motywuje mnie do dalszego latania - powiedział, cytowany przez AP.

Kosmos. Jeden z nielicznych obszarów współpracy USA i Rosji

Obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywa siedmiu astronautów i kosmonautów. Wśród załogi jest trzech Rosjan, dwie Amerykanki, Japończyk i Duńczyk. Jak zauważa AP, eksploracja kosmosu jest jednym z niewielu obszarów, gdzie Stany Zjednoczone i Rosja wciąż ściśle współpracują.

Choć relacje między Waszyngtonem i Moskwą uległy znacznemu pogorszeniu na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, kooperacja w przestrzeni kosmicznej pozostała nienaruszona. Roskosmos (rosyjski odpowiednik NASA) ogłosił w grudniu ur., że program lotów krzyżowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną został przedłużony do 2025 roku.

W jego ramach amerykańscy astronauci i rosyjscy kosmonauci podróżują w kosmos wspólnie, na pokładzie kapsuł typu Sojuz, jak również tych produkowanych przez SpaceX.