"Idzie luty - podkuj buty" - mówi stare przysłowie. Czy nowy miesiąc przyniesie nam siarczyste mrozy? Jak nie patrzeć, pierwsze dni lutego powinny być przecież dość chłodne. To właśnie w tym miesiącu średnia temperatura jest bardzo niska. Co ciekawe, w 1956 roku, średnia obszarowa dla Polski wyniosła aż -11 stopni Celsjusza. Czy i tym razem zanosi się na rekordy?

Jaka pogoda w piątek, 02.02.24 rano?

Krótko po wschodzie słońca termika nad krajem będzie dość wyrównana, jednak będzie się dało dostrzec dość wyraźną różnicę między wschodem a zachodem naszego kraju. Co nie powinno zaskakiwać, granicę po raz kolejny będzie wyznaczała rzeka Wisła.

Na zachodzie liczymy na +2 stopnie Celsjusza. W centrum kraju odrobinę chłodniej, z wartościami zbliżonymi do jednej kreski powyżej zera. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, tam zero stopni i możliwość wystąpienia lokalnych przymrozków.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, chłód wycofa się znad Sudetów, a minimalny przymrozek, który nie powinien przekroczyć -2 stopni Celsjusza oprze się o Karpaty, ze szczególnym wskazaniem na Beskid Żywiecki i Tatry. Co gorsza, na zbyt wiele słonecznych chwil nie ma co liczyć:

Minimalne szanse na rozpogodzenia rysują się tylko na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i pograniczu polsko-słowackim, gdzie jednak możliwe są lokalne opady śniegu. Nie można wykluczyć też, że kilka cm białego puchu chwilowo zasili masyw Śnieżki. Jakby tego było mało, z zachodu nad Polskę będzie wdzierał się kolejny deszczowy front.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia pogodowe:

przed porywistym wiatrem (wicher znów mocno da się we znaki na Pomorzu, ale powieje też w Sudetach)

przed opadem marznącym

Mimo tego, że (w tej chwili) ostrzeżenia pogodowe dotyczą niewielkiego wycinka terytorium Polski, rekomendujemy, by zachować dużą ostrożność na drogach i w ciągach komunikacji publicznej. Piątkowa aura będzie bardzo zdradliwa.

Jaka pogoda w piątek, 02.02.24 popołudniem?

Gdyby skupić się tylko na termice, to bez chwili zawahania się można stwierdzić, że w piątek nie wydarzy się w pogodzie absolutnie nic ciekawego. Względem godzin porannych, w tzw. południe słoneczne wskazania na słupkach rtęci będą bardzo podobne:

Odrobinę ociepli się na zachodzie i pograniczu opolsko-śląskim oraz na Mazowszu. Tam słupki rtęci mogą zawędrować do 3-4 stopni na plusie. W Karpatach nadal przymrozki lub wartości zbliżone do zera stopni, a na Podkarpaciu co najwyżej jedna kreska na plusie.



O wiele trudniejsza do przewidzenia będzie intensywność opadów, które będą przetaczać się nad Polską z zachodu na wschód:

Spodziewamy się, że wczesnym popołudniem popada od Gdańska, przez Toruń i Bydgoszcz, aż po Łódź i Wrocław. W Sudetach spore szanse na deszcz ze śniegiem.



Lokalne rozpogodzenia możliwe zwłaszcza na ziemi świętokrzyskiej, na Podkarpaciu i w województwie lubelskim. Do tych trzech dzielnic naszego kraju front z opadami dotrze dopiero późnym wieczorem lub w nocy. Tak dynamiczna auta nie będzie sprzyjać naszemu samopoczuciu - dominować będzie biomet niekorzystny.

Jaka pogoda w piątek, 02.02.24 wieczorem?

Po przejściu deszczowego frontu nad Polskę wedrze się kolejna fala ciepłego powietrza. Dojdzie do sytuacji, kiedy w nocy temperatura, zamiast szybko spadać, zacznie powoli rosnąć. Spodziewamy się, że na całym lewym brzegu Wisły (poza terenami górskimi) słupki rtęci mogą dobić do +6 stopni!

Na wschodzie zauważalnie chłodniej: od 1 stopnia na plusie na pograniczu polsko-ukraińskim, po 3-4 kreski na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. Przymrozki utrzymają się już tylko w Bieszczadach.



Wieczorem i w nocy, po przejściu frontu, nad całą Polską rozgoszczą się bardzo gęste chmury piętra niskiego. Nie ma szans na rozpogodzenia. Wręcz przeciwnie - z obłoków może spaść nieco deszczu praktycznie w całym kraju, jednak bliżej mu będzie raczej do mżawki niż ulewy.

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że w piątek i sobotę ostatecznie pożegnamy się ze śniegiem w Polsce. Oczywiście w wysokich partiach gór wciąż będzie można dostrzec nieco białego puchu, jednak warunki będą raczej zbliżone do przedwiośnia, a nie do pierwszych dni lutego.



Sporo wskazuje więc na to, że na pobicie rekordów z 1956 roku, od których rozpoczęliśmy tego newsa, nie ma co liczyć.

