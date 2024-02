Działaczka klimatyczna Greta Thunberg stanęła przed sądem w Londynie. Młoda aktywistka oskarżona jest, wraz z czterema innymi osobami, o utrudnianie dostępu do hotelu, w którym odbywała się konferencja przedstawicieli przemysłu naftowego i gazowego.

21-letnia Greta Thunberg została aresztowana 17 października ubiegłego roku. Wówczas to wraz z dwudziestoma osobami starała się zakłócić organizację Forum Energy Intelligence.

Po kilku miesiącach sąd wyznaczył datę dwudniowego procesu, który odbywa się przed sądem pokoju w Westminster. Wraz z Thunberg na ławie oskarżonych znajdują się cztery inne osoby, które również uczestniczyły w protestach i zostały zatrzymane przez policję.

Aktywiści usłyszeli zarzuty naruszenia ustawy o porządku publicznym. Wszyscy oskarżeni w trakcie przesłuchań nie przyznali się do winy.

Protesty przed sądem. Domagają się odstąpienia od kary

Jak przekazały brytyjskie media relacjonujące rozprawę, Greta Thunberg pojawiła się na sali sądowej czarnej koszulce i czarnych spodniach. W trakcie przesłuchiwania świadków cały czas robiła notatki.

Jednym z przesłuchiwanych był funkcjonariusz policji nadinspektor Matthew Cox, który był wśród mundurowych starających się rozproszyć nielegalną manifestację.

- Wyglądało to na bardzo celową próbę uniemożliwienia większości delegatów i gości dostępu do hotelu - tłumaczył.

Z zeznań policjanta wynikało, że protestujący działali w taki sposób, aby w hotelu nie dało się normalnie funkcjonować. Odpalali kolorowe flary, uderzali w bębny, a część demonstrantów kładła się na ziemi, by blokować przejście. Po blisko pięciu godzinach protestu policja zdecydowała się zakończenie nielegalnego wydarzenia.

Greta Thunberg znajdująca się przed głównym wejściem, jak informował nadinspektor Cox, została poinformowana, że jeśli nie zastosuje się do poleceń policji, to zostanie aresztowana a następnie sprawa trafi do sądu. Aktywistka wraz z towarzyszącymi osobami nie reagowała.

W trakcie rozprawy poinformowano, że protestującym grozi kara grzywny w wysokości do 2500 funtów (około 12600 złotych).

Przed budynkiem w trakcie trwania postępowania znajdowali się aktywiści klimatyczni, którzy wzywali do odstąpienia od kary. Część z nich trzymała tabliczki z napisami "niech zanieczyszczający płacą" i "protesty klimatyczne nie są przestępstwem".

