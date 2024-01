Prezydent Rosji odbędzie swoją pierwszą zagraniczną podróż do kraju będącego członkiem NATO od czasu napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Agencję RIA Nowost przekazała, że Władimir Putin odwiedzi 12 lutego Turcję.

Putin na terenie NATO. Spotka się z prezydentem Turcji

Doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow wskazał, że dyktator rosyjski spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Tematem rozmów ma być "specjalna operacja wojskowa", jak nazywana przez Moskwę jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Według informacji przekazanych przez agencję Reutersa, Ankara stara się zachowywać relatywnie dobre stosunki zarówno z Kijowem, jak i Moskwą. Turcja odmówiła przyłączenia się do zachodnich sojuszników w nałożeniu sankcji gospodarczych na Rosję, jednocześnie dostarczając Ukrainie broń i nawołując do poszanowania jej suwerenności. Prezydent Erdogan stara się również o przekonanie strony rosyjskiej do powrotu do Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego, z której Moskwa zrezygnowała w lipcu ubiegłego roku.

Turcja. Władimir Putin spotka się z przywódcą kraju NATO

W ostatnim czasie Putin ogranicza podróże zagraniczne ze względu na wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego(MTK), zobowiązujący jego strony do zatrzymania rosyjskiego prezydenta. Ankara jednak nie jest stroną Statutu Rzymskiego, regulującego działalność MTK, więc zapowiedziana wizyta Putina w Turcji nie stwarza dla niego ryzyka.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji, przychylając się do wniosku prokuratury o uznanie realnych podstaw, aby sądzić, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne. Miały one polegać m.in. na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.