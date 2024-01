Czternasta emerytura nawet o tysiąc złotych niższa? To prawdopodobne! 

Trzynasta i czternasta emerytura to dwa z trzech głównych socjalnych programów, jakie wprowadził jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy. Sporo wskazuje jednak na to, że w tym roku świadczenie może być o wiele niższe, niż w 2023. Paradoksalnie, wina za to spoczywa w dużej mierze właśnie na poprzedniej ekipie rządzącej. Dlaczego? Ile dostaną emeryci? Zobaczmy!

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Warto rozpocząć od nieco szerszego kontekstu. Początkowo, gdy świadczenie było wprowadzane, było ono wydatkiem dodatkowym, finansowanym z tzw. Funduszu Solidarnościowego i nie było na stałe wpisane do budżetu państwa, jak na przykład 500/800 Plus.



Na krótko przed wyborami Zjednoczona Prawica wpisała czternastą pensję do budżetu i… popełniła przy tym spory legislacyjny bubel, za który mogą zapłacić emeryci. Wszystko przez to, że jako górną wysokość przyznawania tej pomocy finansowej rząd przyjął kwotę 2900 PLN brutto. Wydatek stały, wpisany do budżetu, ma to do siebie, że kwoty tej nie można płynnie zmieniać, wydając np. rozporządzenie, które będzie zależne od sytuacji ekonomicznej w kraju.



Dodatkowo poprzedni rząd wprowadził tutaj regułę, którą często określa się mianem „złotówki za złotówkę”. Im większą podstawę ma emeryt, tym mniej będzie dostawał do czternastego uposażenia. A przecież wiemy już, że w tym roku waloryzacja świadczeń dla seniorów ma być bardzo wysoka.

Eksperci szacują, że kwota może być mniejsza nawet o 800-1000 złotych względem poprzedniego roku. To sporo pieniędzy, na które czeka wiele osób starszych i trudno będzie im zrekompensować taką lukę w dochodach w jakiś inny sposób.



Można pokusić się o nieco dalej idący wniosek i wprost stwierdzić, że im wyższe będą emerytury w przyszłości, tym niższa będzie czternastka i coraz mniej osób będzie mogło traktować ją jako realny zastrzyk finansowy. Chyba że nowy rząd, który tworzy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica pochyli się nad wadliwie zaprojektowaną ustawą i odpowiednio ją znowelizuje.

Polsatnews.pl