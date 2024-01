Turyści utkną w korkach, a funkcjonariusze graniczni będą mieli problem. Zmiany przepisów dotyczących wjazdu do Europy mogą spowodować nawet 14-godzinne kolejki w porcie w Dover. Władze regionu alarmują o możliwych konsekwencjach w postaci blokady ruchy, utrudniającej dojazdy pracownikom.

Nowe przepisy na granicy francusko-brytyjskiej mają doprowadzić do rozwoju cyfryzacji na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. System zakłada wymóg pobierania odcisków palców i skanów twarzy od brytyjskich podróżnych. Rozwiązania mają wejść w życie jesienią tego roku. Lokalne władze portu w Dover mają jednak wobec tego sporo zarzutów, ostrzegając przed blokadą ruchu turystycznego i utrudnieniach dla pracowników granicznych.

Możliwe korki na granicy europejskiej. "14-godzinne kolejki"

Podczas posiedzenia brytyjskiej komisji kontroli europejskiej, osoby reprezentujące port w Dover zaalarmowały, że okolice przygraniczne mogą stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w przypadku wprowadzenia unijnego systemu wjazdu/wyjazdu bez podjęcia środków zapobiegającym opóźnieniom.

Rada gminy Ashford odpowiedzialna za Dover przekazała komisji, że 14-godzinne kolejki są "najgorszym możliwym scenariuszem", jeśli program zostanie wdrożony zgodnie z planem.

Nowy system kontroli na granicy. Ostrzeżenie przez paraliżem komunikacyjnym

W ostatnich latach w porcie w Dover i na okolicznych drogach doszło do wielu zatorów w ruchu, a kontrole po Brexicie wydłużyły czas oczekiwania dla podróżnych. W kwietniu ubiegłego roku media informowały, że autokary z brytyjskimi dziećmi, chcące przeprawić się promem do Europy, musiały czekać nawet 18 godzin z ograniczonym dostępem do jedzenia, picia i toalet.

Władze Ashford stwierdziły, że możliwe codzienne 14-godzinne opóźnienia w porcie doprowadzą do powstania kolejek na autostradach A20 i M20, blokując dostęp dla personelu i ruchu turystycznego w Eurotunelu w Folkestone.

Kontrole mają odbywać się na granicach w Anglii. Rząd Wielkiej Brytanii zawarł z Francją wzajemne umowy, zgodnie z którymi władze francuskie mogą przeprowadzać kontrole graniczne w brytyjskich punktach wyjścia do UE - w tym przypadku w porcie w Dover, Eurotunelu i Eurostar.