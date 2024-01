Gdyby zapytać przedsiębiorców, która danina, jaką muszą płacić, najbardziej daje się im we znaki, to można z góry założyć, że opłaty na Zakład Ubezpieczeń Społecznych znalazłyby się na szczycie takiej listy. Nie powinno więc dziwić, że tak wielu właścicieli firm czekało na wakacje od ZUS. Co o nich wiemy? Czy wejdą w życie w tym roku? Odpowiadamy!