Josef Fritzl trafi do więzienia ze złagodzonym wyrokiem. Sąd zdecydował o złagodzeniu warunków odbywania kary dla 88-latka skazanego w 2009 r. m.in. za przetrzymywanie przez 24 lata córki w piwnicy oraz spłodzenie z nią siedmiorga dzieci. Może mu to "otworzyć drogę" do zwolnienia z kary dożywocia.

Josef Fritzl, zwany też "Potworem z Amstetten", został uznany 15 lat temu za winnego zabójstwa przez zaniechanie, zniewolenia, kazirodztwa oraz gwałtów. Z powodu stwierdzonych zaburzeń psychicznych karę odbywał w zakładzie dla chorych psychicznie przestępców.

Mężczyzna w piwnicy własnego domu przez ponad 20 lat więził córkę, która urodziła mu w niewoli siedmioro dzieci. Fritzl spędził w więzieniu 15 lat - o 9 lat krócej niż jego córka w piwnicy, w której ją przetrzymywał.

Austria. Josef Fritzl zostanie przeniesiony do "zwykłego więzienia"

W czwartek sędziowie sądu w Krems, na północnym wschodzie Austrii, orzekli, że Fritzl zostanie przeniesiony z obecnego zakładu do zwykłego więzienia, co może "otworzyć mu drogę" do zwolnienia z kary dożywocia. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura nie wydała w tej sprawie oświadczenia.

- Odnieśliśmy sukces. To było długie przesłuchanie, (Fritzl - red.) po raz kolejny powiedział, jak żałuje tego, co zrobił. Był prawie bliski łez. Sąd doszedł do wniosku, że mój klient rzeczywiście nie jest już niebezpieczny – skomentowała czwartkową rozprawę obrończyni Fritzla Astrid Wagner.

To, że Fritzl nie jest już osobą niebezpieczną, potwierdził pod koniec 2023 r. psychiatra sądowy Adelheid Kastner, wskazując na ciężką demencję u 88-latka. Ta ekspertyza wpłynęła na czwartkową decyzję sądu o złagodzeniu warunków odbywania kary.

Josef Fritzl. Historia "potwora z Amstetten"

Sprawa "potwora z Amstetten", sięga 2008 r. Jego zbrodnie wyszły na jaw, kiedy mężczyzna przywiózł do szpitala chore dziecko swojej córki. Śledczy dokonali niepokojących ustaleń. W toku śledztwa ustalono, że jego córka Elisabeth, która rzekomo zaginęła w 1984 r., żyje i jest przetrzymywana w tajnej piwnicy.

Kobieta między 18. a 42. rokiem życia była tam więziona i wykorzystywana. Urodziła Fritzlowi siedmioro dzieci. Jedno z nich zmarło po porodzie. Troje dzieci mężczyzna przetrzymywał razem z córką w piwnicy, a pozostałe wychowywał ze swoją żoną, mieszkającą w tym samym domu. Według śledczych "nie była świadoma" rozgrywającego się w piwnicy dramatu.

Za swoje zbrodnie Fritzl w 2009 r. usłyszał wyrok dożywotniego więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Po głośnym procesie córka Fritzla otrzymała nową tożsamość. Zamieszkała z dziećmi (obecnie w wieku od 17 do 31 lat) w małej wiosce, której lokalizacji ze względów bezpieczeństwa, nie ujawniono.

