Francuski turysta wybrał się do USA aby oglądać start rakiety. Podczas wizyty mężczyzna odwiedził również park stanowy w Arkansas. Była to dobra decyzja ponieważ podczas wizyty znalazł 7,5-karatowy diament, który nazwał na cześć swojej dziewczyny - Carine.

Julien Navas przyjechał do USA, żeby obejrzeć start rakiety Vulcan Centaur na przylądku Canaveral na Florydzie. Podczas pobytu na południu USA postanowił się wraz z przyjacielem wybrać na wycieczkę do Nowego Orleanu.

W największym mieście Luizjany dowiedział się, że w sąsiednim stanie istnieje park stanowy Crater of Diamonds (Krater Diamentów). Miejsce o powierzchni 370 hektarów, które zostało założone w 1972 roku. Na terenie parku od 1906 roku znajdywane są diamenty, jest to jedno z niewielu takich miejsc na świecie otwartych dla zwiedzających. Dodatkowo wydzielono w nim 15-hektarowe pole, które jest regularnie orane przez służby porządkowe. Turyści mogą na nim sami szukać diamentów.

Julien Navas natychmiast poczuł, że powinien odwiedzić to miejsce i samemu spróbować szczęścia.

- Dotarłem do parku około dziewiątej i zacząłem kopać. To ciężka praca, więc po południu szukałem głównie na powierzchni ziemi czegokolwiek, co by się wyróżniało - relacjonował Navas urzędnikom parku stanowego.

USA. Turysta szukał diamentów. Zauważył błyszczący kamień

Nagle zauważył błyszczący kamień. Gdy go podniósł okazało się, że to brązowy diament o wadze 7,46 karata. Na stronie parku wskazano, że kamień był i wielkości cukierka - żelka.

Mężczyzna nazwał swój diament Carine, na cześć swojej narzeczonej.

- Jestem taki szczęśliwy! Wszystko, o czym mogę myśleć, to powiedzieć mojej narzeczonej, co znalazłem - powiedział cytowany przez służby parkowe.

Zastępca dyrektora parku Waymon Cox powiedział, że Navasowi prawdopodobnie pomogły deszcze, które wcześniej padały w tym rejonie.

- Okresowo orzemy pole do poszukiwań, aby rozluźnić glebę zawierającą diamenty i promować naturalną erozję - powiedział. - Deszcz, zmywa ziemię i odsłania skały, minerały i diamenty blisko powierzchni - dodał.

Diament Carine okazał się największym cennym kamieniem zarejestrowanym w parku od 2020 roku. Odkryty kilka lat temu kamień miał 9,07 karatów. Jest to ósmy co do wielkości diament zarejestrowany od otwarcia parku w 1972 r.