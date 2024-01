Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 111 w okolicach miejscowości Kąty. Służby otrzymały informację w sprawie dachującego auta. W samochodzie były trzy osoby. Jedna z nich nie wymagała hospitalizacji, drugi uczestnik wypadku trafił do szpitala, a życia trzeciego z poszkodowanych - mimo reanimacji - nie udało się uratować.

Zdarzenia miało miejsce w sobotę przed godziną 17:40 - wynika z informacji komendy w Goleniowie. Zgłoszenie dotyczyło dachującego auta osobowego na drodze wojewódzkiej nr 111 w okolicach miejscowości Kąty (woj. zachodniopomorskie).

Tragiczny wypadek w okolicy Kąt. Nie żyje jedna osoba

Jak informuje komenda, w wypadku uczestniczyły trzy osoby. Jedna z nich wyszła z przewróconego auta o własnych siłach. Pozostali uczestnicy zdarzenia wymagali pomocy służb.

Jednostki, które dotarły na miejsce - poza udzieleniem pomocy poszkodowanym - musiały zabezpieczyć samochód, który wylądował w rowie. Działania straży pożarnej polegały na ustabilizowaniu przewróconego pojazdu. W tym celu użyto podpór stabilizujących.

Jedna z ofiar wypadku wymagała pomocy medycznej, dlatego do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego strażacy reanimowali poszkodowanego. Niestety mimo podjętych wysiłków, nie udało się go uratować. Kolejna osoba, która była zakleszczona w aucie, trafiła do szpitala. Trzeci uczestnik zdarzenia nie wymagał hospitalizacji.