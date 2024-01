Smartwatche od Google’a zostały przyjęte przez rynek dość ciepło. Użytkownicy docenili ich cenę, design oraz funkcjonalność. Firma z Mountain View była jednak krytykowana za to, że pierwsza i druga generacja Pixel Watchy miały bardzo małe tarcze. Wiele wskazuje na to, że w tym roku przedsiębiorstwo zamierza nieco zmienić swoją taktykę.

Będą dwie wersje Pixel Watch'a 3?

Jak informuje serwis 9to5Google, firma wreszcie wsłuchała się w opinie użytkowników i w najprostszy możliwy sposób postanowiła rozwiązać ten problem. Jest bardzo prawdopodobne, że do standardowego Watcha, którego ekran ma średnicę 41 mm, a koperta zamyka się w grubości 12,3 mm dołączy większa wersja.

W tej chwili nie wyciekły jeszcze żadne precyzyjne dane dotyczące gabarytów większego Pixel Watcha 3, jednak mówi się, że poza zwiększeniem ekranu, producent postawi też na nieco bardziej pojemne ogniwo akumulatora.

Podobno niedawno zakończona reorganizacja produktów między Google a Fitbitem (którym zarządza wyszukiwarkowy gigant) była przeprowadzana właśnie w taki sposób, by naturalnie wygospodarować miejsce w portfolio dla większego Pixel Watcha, by nie konkurował on naturalnie z żadnym innym zegarkiem znajdującym się w portfolio marki.

Jakie wymiary może mieć większy Pixel Watch 3?

Pozostając w sferze hipotez i domniemań, warto spojrzeć na to, jakie rozwiązania oferuje konkurencja, ze szczególnym wskazaniem na Apple i Samsunga. Dlaczego właśnie te dwie firmy? Ponieważ w świecie smartwatchy to one od dawna wyznaczają trendy.

Apple Watch series 9 można kupić w wersji 41 mm i 45 mm. Samsung Galaxy Watch 6 Classic stawia na minimalnie większe gabaryty: 43 i 47 mm. Pixel Watch 2 dostępny był w opcji 41 mm. Pozwala to domniemywać, że bazowa wersja urządzenia pozostanie niezmieniona.

Gdyby próbować oszacować potencjalną wielkość nowego urządzenia, to należałoby stwierdzić, że przekątna jego ekranu będzie zbliżona do 45-47 mm. Większe urządzenia mogłyby nie być zbyt komfortowe w użytkowaniu, a mniejsze nie dałyby użytkownikom poczucia obcowania z nowym produktem.

Ile w tych słowach prawdy? O tym przekonamy się już niebawem! Dobrze jednak, że Google dostrzega problem i stara się mu przeciwdziałać.

