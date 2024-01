"Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do The London Clinic w celu przeprowadzenia planowanej operacji jamy brzusznej" - przekazał w komunikacie Pałac Kensington. Księżna Kate ma spędzić w szpitalu od 10 do 14 dni. Na jej prośbę nie przekazano, czego dotyczył zabieg.