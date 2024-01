Podczas rozbudowy drugiej linii warszawskiego metra odnaleziono kości. Jak podkreślają urzędnicy, jest to kolejne tego typu odkrycie po szczątkach słonia leśnego oraz prażubra. Tym razem należą one prawdopodobnie do innych zwierząt.

Na kości natknęli się na początku stycznia robotnicy budujący ostatni odcinek linii metra M2 na Karolin. Znajdowały się metr pod ziemią w rejonie, gdzie powstaje przyszła stacja Lazurowa.

"Po słoniu leśnym na Woli czy prażubrach na Bródnie, spod ziemi na Bemowie wyłoniły się kości" - podano w komunikacie prasowym.

ZOBACZ: Kolejny niewybuch na budowie metra na Bródnie. "Operator koparki wykopał pocisk lotniczy"

Na miejsce przyjechali archeolodzy, którzy nadzorują przebieg prac. Dokonali oni wstępnych oględzin i przewieźli szczątki do siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Dopiero tam przeprowadzono bardziej szczegółowe badania.

Kości na budowie linii M2. Mają setki lat

Ze wstępnych ustaleń badaczy wynika, że są to kości konia lub kilku koni. "Możliwe, że zwierzę lub zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem – co oznaczałoby, że służyły wojskowym" - podali urzędnicy z warszawskiego ratusza.

Eksperci planują również dowiedzieć się przy pomocy oceny archeozoologicznej, jakiej wielkości i rasy były te zwierzęta.

Budowa metra w Warszawie. Liczne znaleziska

Do podobnych znalezisk podczas wykopalisk pod budowę stołecznego metra dochodziło już wcześniej. Jak informowaliśmy w polsatnews.pl w październiku zeszłego roku, na warszawskim Bemowie odkopano pamiątkę sprzed stu lat.

ZOBACZ: Warszawa: Odkrycie na budowie drugiej linii metra. Niewykluczone, że znajdą mamuta

Stołeczny ratusz podaje, że archeolodzy - dzięki budowie podziemnej kolei - mogą przy okazji wykonać kwerendę w materiałach archiwalnych dotyczących tej części stolicy. W miejscu, gdzie powstaje Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, odkryli zabudowę, która najprawdopodobniej pełniła funkcję piwniczki.

Od samego początku prac ziemnych zaczęto odkrywać fragmenty ceramiki datowane na okres późnego średniowiecza. Naukowcy spodziewają też odnaleźć wiele innych skarbów z przeszłości.