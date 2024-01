Potężny wyż znad Skandynawii nie jest już główną siłą kształtującą pogodę w naszej części kontynentu, choć zima z całą pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Chwilowo odpoczniemy jednak od siarczystych mrozów, które w ostatnich dniach przekraczały -15 kresek. Co wydarzy się w pogodzie?

Jaka pogoda w czwartek, 11.01.24 rano?

Mieszkańcy północnej części Polski mogą już przygotować się na czekającą ich, krótkotrwałą odwilż. Dodatnie, zbliżone do +2 stopni Celsjusza wartości będą notowane na północ od linii Szczecin - Bydgoszcz - Białystok. Bańka zimna, która jeszcze wczoraj znajdowała się nad Zalewem Szczecińskim, to już przeszłość.

WXCHARTS

W pasie centralnym i na południu Polski termika będzie dość wyrównana, zbliżona do 1-2 stopni poniżej zera. Najchłodniej, z lokalnymi przymrozkami do -5 kresek na Górnym Śląsku. Co ciekawe, podobne wartości odnotujemy również w Tatrach! Wszystko przez piękne, bezchmurne niebo, które ułatwi importowanie zimna z wyższych warstw atmosfery.

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km) Zachmurzenie w czwartek rano



Praktycznie cała Polska będzie skąpana w chmurach. Ładną pogodą będą cieszyć się tylko mieszkańcy krańców południowych: od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, po Małopolskę. Będą to jednak ostatnie słoneczne godziny w tych częściach kraju. Wyjątkiem potwierdzającym tę regułę będzie tylko Ziemia Kłodzka - tam słońce utrzyma się także wczesnym popołudniem.

Uwaga! IMGW ostrzega o możliwości wystąpienia oblodzeń i opadów marznących na północnym wschodzie i w pasie centralnym:

IMGW

Jaka pogoda w czwartek, 11.01.24 popołudniem?

Popołudniem odwilż ruszy praktycznie w całym kraju. Nawet na południu słupki rtęci zbliżą się do zera stopni Celsjusza, choć są pewne szanse na to, że w tym regionie Polski niewielki mróz zdoła się jednak utrzymać.

WXCHARTS

W pasie północnym możliwe rozpogodzenia jednak będą one przeplatane przejściowymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Niemniej jednak kilka słonecznych chwil może przytrafić się mieszkańcom:

Pomorza,

Kaszub,

Warmii i Mazur,

Podlasia,

północnych krańców Mazowsza.

mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

W pozostałych regionach przelotne opady śniegu oraz gęste chmury piętra niskiego. Tam na słoneczne momenty raczej nie ma co liczyć. Mocniej powieje w Polsce centralnej, ze szczególnym wskazaniem na Mazowsze, jednak raczej nie spodziewamy się wichur. Temperatura odczuwalna w całym kraju będzie niższa o około 4-5 stopni niż ta, którą będą pokazywać termometry.

Jaka pogoda w czwartek, 11.01.24 wieczorem?

Po zachodzie słońca i w nocy znów chwycą przymrozki - także w Polsce północnej i centralnej. Względem ostatnich dni czeka nas spore "ocieplenie". Najzimniejszymi regionami kraju będą masyw Śnieżki i Tatry. Tam do -4 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach zaledwie jeden-dwa stopnie na minusie.

Późnym wieczorem poprószy w całym pasie południowym. Nie spodziewamy się jednak, by przyrost pokrywy śnieżnej był znaczący, jednak w piątkowy poranek lepiej wyjść z domu kilka minut wcześniej, by dokładnie odśnieżyć auto. Na północy będzie to całkiem ładna noc - chmur będzie niewiele.



Z biegiem czasu rozpogodzi się też w pasie centralnym. Niestety, ale w piątek czeka nas nowa dostawa chmur i przelotnych opadów śniegu. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie pogodowym.

