W tym tygodniu miały odbyć się dwa krótkie posiedzenia Sejmu - dwudniowe (10-11 stycznia) i jednodniowe (12 stycznia). Jak jednak informowaliśmy rano, zapadła decyzja, by posiedzenia odwołać w tym tygodniu. Jak podawała Interia, decyzja wiąże się z chaosem spowodowanym sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie marszałek przekazał, że posiedzenia odbędą się w dniach 16-18 stycznia.

Sejm zajmie się budżetem

Marszałek Hołownia przekazał, że najważniejszą rzeczą jest praca nad tegorocznym budżetem. - Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z Ministerstwem Finansów, z premierem, z Kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony - powiedział. Dodał, że zgłoszono mniej poprawek do budżetu.

ZOBACZ: News Interii: Odwołane posiedzenia Sejmu

- W związku z tym jesteśmy w stanie te terminy adaptować, a więc posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra (kultury Bartłomieja) Sienkiewicza - ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym - mam nadzieję - budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy - mówił.

Szymon Hołownia: Powód przełożenia jest jeden

- Powód przełożenia jest jeden. Moim zadaniem, i podzieliło tą argumentację Prezydium Sejmu, jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny, bo on jest dzisiaj absolutnie fundamentalną dla nas wartością - wyjaśnił marszałek.

- Mam wrażenie, i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, to sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego. Spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tak gorącym tygodniu, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury i doniesienia, będzie przebiegał spokojnie - dodał Hołownia.

WIDEO: "Marnotrawstwo pieniędzy" w MON? Cezary Tomczyk mówi o wstępnych ustaleniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl