Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu butli z gazem w kamienicy w Katowicach-Szopienicach (woj. śląskie). Mieszkanie, w którym doszło do eksplozji, zostało całkowicie zniszczone.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska przekazała, że informacja o wybuchu w wielorodzinnym budynku na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej dotarła do służb ok. 9.30.

Wybuch butli gazowej

Strażacy ustalili, że eksplodowała butla gazowa w mieszkaniu znajdującym się na poddaszu. W wyniku eksplozji lokal został całkowicie zniszczony. Spadające fragmenty budynku uszkodziły również zaparkowany na dole samochód.

WIDEO: Wybuch w kamienicy w Katowicach

W wyniku wybuchu poszkodowana została jedna osoba, która została ewakuowana przez strażaków i przekazana ratownikom medycznym, była przytomna.

Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowano 10 osób. Urząd miasta podstawił na miejsce specjalny autobus, w którym mogli schronić się mieszkańcy.

Na miejscu cały czas pracują strażacy. Gruzowisko jest przeszukiwane przez specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą.