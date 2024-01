Wyż skandynawski wciąż się umacnia. Doskonale widzą to na termometrach, ale i czują po wyjściu na dwór, mieszkańcy Polski północno-wschodniej. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że już niebawem dołączą do nich osoby zamieszkałe w centralnej i południowej części kraju. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas bardzo trudna w ujęciu meteorologicznym sobota. Co się wydarzy?