Ktoś zaczął strzelać do uczniów w liceum w miejscowości Perry w stanie Iowa. Według ustaleń amerykańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. Lokalna policja wstępnie podała, że rannych jest "wielu", ale nie sprecyzowała dokładnej liczby.

Szeryf hrabstwa Dallas w Iowa Adam Infante powiedział, że informacje policja została zawiadomiona o strzelaninie po godzinie 7:30 lokalnego czasu. Miejscowość Perry, w której doszło do strzelaniny znajduje się na przedmieściach stolicy Iowa – Des Moines.



Funkcjonariusz dodał, że policja dotarła na miejsce siedem minut później i zobaczyła "kilka ofiar postrzałów". Nie przekazano w jakim stanie były ofiary i ile ich było. NBC News wskazuje na jedną ofiarę śmiertelną i trzy osoby ranne. Ofiara śmiertelna to prawdopodobnie sam strzelec. Rannymi miało zostać dwóch uczniów i pracownik szkoły.

Infante wskazał, że policja zidentyfikowała na miejscu sprawcę strzelaniny. Odmówił jednak podania kim by strzelec.



- Nie ma już zagrożenia dla naszej społeczności. Jest bezpiecznie. Obecnie pracujemy nad ustaleniem wszystkich szczegółów tego, co się wydarzyło - dodał.

USA. Strzelanina w szkole w Perry. Są ofiary

Jak wskazał szeryf, do strzelaniny doszło przed rozpoczęciem lekcji, dlatego w budynku było niewielu uczniów i nauczycieli.

- To moim zdaniem przyczyniło się do mniejszej liczby ofiar - powiedział. Liceum, w którym doszło do strzelaniny, należy do zespołu szkół. Na co dzień uczęszcza do niego blisko 1 800 uczniów.



Według ustaleń stacji NBC News zamachowiec popełnił samobójstwo i mógł być jednym z uczniów. Na miejsce skierowano wiele karetek pogotowia oraz helikoptery. Władze miejscowego szpitala przyznały, że skierowano do nich rannych, ale nie potrafiły określić ilu pacjentów do nich trafi.



Do szkoły przybyli agenci z lokalnego oddziału FBI, którzy mają pomóc w prowadzeniu dochodzenia. Pojawili się też funkcjonariusze Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych.

Do sprawy odniósł się Biały Dom, który przekazał, że prezydent USA Joe Biden został poinformowany o wydarzeniu i śledzi sprawę.