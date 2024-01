W lodowcach jest mnóstwo różnego rodzaju drobnoustrojów. Zmiany klimatyczne sprawiają, że zamarznięta powierzchnia topnieje, a szkodliwe substancje przedostają się do środowiska. Naukowcy postanowili zbadać co dokładnie kryje się pod lodową warstwą. Wyniki szokują. Eksperci odkryli ponad 10 tys. nieznanych do tej pory patogenów.