Były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości oraz zastępca szefa CBA Maciej Wąsik może nadal zachować immunitet i pozostać posłem, pomimo wyroku skazującego na dwa lata bezwzględnego więzienia. Taką decyzję podjęła w środę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która - zdaniem rządzących - nie jest sądem, bo wskazał na to TSUE.

Immunitet Macieja Wąsika. Zwrot w sprawie

Maciej Wąsik stwierdził, że cieszy się z decyzji izby Sądu Najwyższego. "Czekam jeszcze na identyczną w sprawie Mariusza Kamińskiego. Dziękuję wszystkim za wsparcie" - napisał na platformie X.

Sprawa Mariusza Kamińskiego pozostaje nadal zawieszona w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zwrot akcji w Sądzie Najwyższym w sprawie immunitetu Macieja Wąsika wzbudził liczne komentarze wśród parlamentarzystów.

Chaos wokół sprawy Macieja Wąsika. Politycy komentują

Poseł KO i adwokat Roman Giertych stwierdził, że sprawa wygaśnięcia mandatu poselskiego Macieja Wąsika nie ma żadnego związku z wykonaniem kary pozbawienia wolności. "Immunitet poselski nie chroni przed wykonaniem kary, gdyż jego sprawa karna zaczęła się przed uzyskaniem immunitetu" - wskazał.

Z kolei posłanka Zielonych Małgorzata Tracz wskazała, że "uchylenie postanowienia marszałka Hołowni przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nic nie znaczy". "Zgodnie z orzeczeniem TSUE ta izba funkcjonuje nielegalnie. PiS tworzy z siebie kastę wyniesioną ponad prawo. Nie możemy na to pozwolić. Odwołanie posła Wąsika powinno trafić do odpowiedniej i legalnej izby Sądu Najwyższego" - uznała.

Polityk PiS Sylwester Tułajew stwierdził, że sprawa jest klęską marszałka Szymona Hołowni. "Maciej Wąsik nadal jest posłem i chroni go immunitet" - ocenił.

Maciej Wąsik zachowuje immunitet. "Jednoosobowa decyzja"

Senator KO Adam Szejnfeld podkreślił, że decyzja o uchyleniu decyzji marszałka Hołowni przez izbę SN była decyzją jednoosobową. "Takiego bur***u, jaki przez ostatnie osiem lat w prawie i w najważniejszych instytucjach państwa zrobił Duda ze spółką PiS, to chyba nigdy nie było" - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.

"Doprowadzili do bezprecedensowej destrukcji systemu konstytucyjnego po to by być bezkarnymi. Skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem-to wyrok TSUE i ETPCz" - napisała posłanka Kinga Gajewska (KO).

Tomasz Zimoch z Polski 2050 stwierdził, że ta sprawa świadczy o konieczności reformy sądownictwa. "Kto miał jeszcze wątpliwości, to chyba się ich ostatecznie pozbył. Chodzi o neo-sędziów. To pilne z najpilniejszych do załatwienia" - zaznaczył.