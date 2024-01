- Należy im założyć czipy, tak jak zakłada się pieskom. Ale taniej będzie wytatuować im numery na lewej ręce - powiedział na antenie TV Republika publicysta Marek Król. Wcześniej bronił skandalicznych słów Jana Pietrzaka sprzed kilku dni. Na wypowiedź Króla zareagował Michał Rachoń, nowy dyrektor programowy stacji. Posłanka Klaudia Jachira zapowiedziała złożenie doniesienia do prokuratury.

Pod koniec grudnia 2023 roku przedstawiciele krajów członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej "osiągnęli porozumienie w sprawie głównych elementów politycznych" paktu w sprawie azylu i migracji - poinformował hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska Gomez.

Pięć unijnych aktów prawnych, których nowelizacja została wstępnie uzgodniona 20 grudnia, dotyczy kontroli nielegalnych migrantów po ich przybyciu do UE; pobierania danych biometrycznych; procedur składania i rozpatrywania wniosków o azyl; zasad określania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl oraz współpracy i solidarności między państwami członkowskimi; a także sposobu radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Jeśli zmiany wejdą w życie, to kraje członkowskie będą miały wybór między przyjęciem uchodźców a wpłatą do budżetu UE.

"Założyć czipy jak pieskom"

O tzw. pakcie migracyjnym rozmawiano w środę w Telewizji Republika. Jednym z zaproszonych gości był publicysta Marek Król, który mówiąc o relokacji migrantów w UE, stwierdził, że jest to "typowo nazistowski pomysł".

- Doświadczenie z przewożeniem w bydlęcych wagonach ludzi do Auschwitz Niemcy mają ogromne i niestety powtarzają to - powiedział.

- Jak będą selekcjonowani ci ludzie? W jaki sposób będą zmuszani (do relokacji - red.)? W jaki sposób będą kontrolowani, czy faktycznie zostają w Polsce? - pytał na antenie.

Na jego słowa zareagował drugi uczestnik dyskusji, dziennikarz Jakub Dymek. - Chciałem zaprotestować przeciwko nadużywaniu tych skojarzeń z nazizmem i wykorzystywania pamięci zagłady do tej debaty, bo w moim przekonaniu jest to nadużycie - powiedział.

- Ja się pod tymi wypowiedziami z całą pewnością nie podpisuję i uważam, że nie powinno się sięgać po tego typu skojarzenia, szczególnie w kraju, który był ofiarą nazistowskiej agresji - dodał.

Prowadzący rozmowę szybko uciął ten wątek i zapytał swoich gości, co powinniśmy jako kraj zrobić z migrantami, którzy zostaną skierowani do Polski, a wcale nie będą chcieli tutaj u nas być.

Odpowiedział mu Król, który zasugerował, że można im "założyć czipy jak pieskom".

- Należy im założyć czipy, tak jak zakłada się pieskom. Ale taniej będzie wytatuować im numery na lewej ręce i wtedy łatwo się ich znajdzie - stwierdził.

Było to jednoznaczne nawiązanie do tatuowania numerów ewidencyjnych na rękach więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

- Przeciwko tej wypowiedzi także chciałbym zaprotestować - wtrącił Dymek, po czym prowadzący zakończył program.

Reakcja Michała Rachonia

Po emisji programu do sprawy odniósł się również dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń.

"Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE" - napisał w serwisie X.

"Telewizja Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych" - dodał.

"Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" - podkreślił.

Podobne oświadczenie wystosowała na swoim profilu również sama Telewizja Republika.

Zawiadomienie do prokuratury

Na słowa Marka Króla zareagowała również posłanka Klaudia Jachira, która zapowiedziała złożenie doniesienia do prokuratury w tej sprawie.

"Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni" - napisała.

"Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 KK przez Marka Króla" - przekazała.

"Auschwitz nie spadło z nieba" - dodała.

Marek Król broni wypowiedzi Jana Pietrzaka

Wcześniej, w tym samym programie, Marek Król odniósł się do słów satyryka Jana Pietrzaka o migrantach, które padły kilka dni wcześniej również na antenie Telewizji Republika.

- Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata - mówił.

Jak dodawał, "nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy". - Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić - powiedział Pietrzak.

Komentując te wypowiedzi Król stwierdził, że były one zgodne z zasadą wolności słowa i wywołały dyskusję o relokacji. Według niego, słowa satyryka mogły urazić tylko nazistów, których plugawa przeszłość została przypomniana.

Inne zdanie na ten temat ma Donald Tusk, który w środę podczas konferencji prasowej skomentował słowa Jana Pietrzaka.

- Dla mnie kwestia jest ewidentna. To, co powiedział pan Pietrzak w Telewizji Republika, jest nieakceptowalne moralnie, prawnie, politycznie - ocenił premier.

- To nie jest wypadek przy pracy. To nie jest tak, że panu Pietrzakowi się nagle coś w głowie pokręciło i nagle, z dnia na dzień stał się antysemitą czy człowiekiem o tak skrajnie negatywnych, agresywnych poglądach. On od lat prezentuje dokładnie ten sposób myślenia - dodał szef rządu.

WIDEO: "Gość Wydarzeń". Prof. Jarosław Flis: PiS na własne życzenie będzie miało pod górkę

dk / Polsatnews.pl