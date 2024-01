- Prezes Kaczyński wielokrotnie prowadził Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa i z pewnością ma taką zdolność też w przyszłości - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" prezes stowarzyszenia OdNowa i poseł klubu PiS Marcin Ociepa. Polityk ujawnił też, o czym rozmawiał z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. - Myślę, że on stawia dobre diagnozy - uznał.

Były wiceszef MON skomentował w rozmowie z Marcinem Fijołkiem ostatnie działania resortu po tym, jak rosyjska rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną nad Polską.

- Procedury, które zostały wprowadzone za rządów Zjednoczonej Prawicy działają. Bardzo cieszę się, że działają, dzięki temu mamy jasną sytuacje, szybką reakcję sił zbrojnych. Wszystko się odbyło jak należy - stwierdził Ociepa.

Marcin Ociepa: Należy spodziewać się wojny Rosji z państwami NATO

Poseł zdradził również, jak przebiegł przekazanie władzy w resorcie obrony. - Zostałem poproszony przez Władysława Kosiniaka-Kamysza o spotkanie i odbyłem spotkania z wiceministrami, którzy mnie prosili o rady lub odpowiedzi na różnego rodzaju pytania - opisał.

Jak dodał, były prośby o sugestie i pytania, od których się nie uchylił. - Bo uważam, że tak się odróżnia chłopców od mężczyzn, tak się oddziela państwowców od ignorantów - przekazał.

- Sprawa bezpieczeństwa narodowego jest fundamentalna i powinna być przedmiotem konsensusu politycznego ponad podziałami - dodał. - Uważam, że ryzyko agresji rosyjskiej na państwa NATO w ciągu najbliższych kilku lat jest bardzo poważne. Mówiąc wprost: należy się spodziewać wojny - powiedział.

Dodał, że należy spodziewać się też scenariusza, w którym Ukraina może przegrać wojnę. - My zrobiliśmy wszystko, żeby Ukraina wygrała, ale czy wygra? Zobaczymy - stwierdził.

Marcin Ociepa o szansach PiS na powrót do władzy: trzeba przygotowywać arsenał

Zdaniem Ociepy PiS ma jeszcze szansę wrócić do władzy. - Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom pozostaje w milczeniu się zbroić - powiedział, nawiązując do wiersza Adama Asnyka.

Jak wyjaśnił "trzeba robić swoje". - Trzeba pracować w terenie, przepracować wynik wyborczy, przepracować to, co zrobiliśmy źle w kampanii, ale także przez osiem lat rządów, wyciągnąć wnioski, być bliżej ludzi i się zbroić w sensie politycznym, czyli przygotowywać arsenał programowy, który pozwoli nam sięgnąć po raz kolejny po władzę - wymieniał polityk.

Marcin Ociepa podkreślał w mediach społecznościowych, że "Polska potrzebuje nowego otwarcia". - Nowa koalicja, centroprawicowa, pod przewodnictwem Tuska, nie spełniła oczekiwań Polaków. Wkrótce wyborcy zorientują się, że zaangażowali się w projekt, który zawodzi, co widać przy tej akcji zamachu, wejścia do mediów publicznych, całkowicie poza ramami prawnymi - stwierdził.

- My powinniśmy się szykować do wojny. pytanie tylko, czy powinniśmy się szykować do konfrontacji, czy jednak szukać jakiegoś nowego otwarcia. Położyć na stolę alternatywną wizję państwa polskiego - zastawiał się poseł.

Marcin Ociepa o rządach PiS: Polacy byli już zmęczeni

Według Ociepy "Polacy nawet trochę potrzebowali tej zmiany". - Byli zmęczeni ośmioma latami. Nawet jeżeli mieliśmy najlepszy program gospodarczy, najlepsze rozwiązania, jesteśmy szanowani za naszą politykę obronną, to jednak Polacy potrzebowali trochę zmiany - uważa Ociepa.

Polityk zdradził również, że miał okazję spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim po październikowych wyborach. - Mogę tylko powiedzieć, że prezes Kaczyński zaczął spotkanie od stwierdzenia, że "trzeba odnowić PiS". Powiedziałem, że to trafne określenie, ale jako politolog oddzielam teorię od praktyki politycznej. Myślę, że Kaczyński stawia dobre diagnozy - powiedział.

Jak przypominał, prezes Kaczyński "wielokrotnie prowadził Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa i z pewnością ma taką zdolność też w przyszłości".

- Odnowa PiS-u, czy czegokolwiek, także naszej ojczyzny nie oznacza zerwania z tradycją, wysadzenia powietrze własnych genów i pewnego dziedzictwa, które się niesie na sztandarach. Dziedzictwem PiS jest sprawiedliwość społeczna i obrona porządku prawnego. Pewnie popełniliśmy wiele błędów jeżeli chodzi o media publiczne, ale nigdy nie było sytuacji, w której my wchodzilibyśmy z osiłkami do studiów, żeby przejmować media - podsumował Ociepa.