Z 2,5 promila alkoholu w organizmie wsiadł za kierownicę. I zabrał do auta również pijaną, nastoletnią pasażerkę. 25-latek stracił jednak panowanie nad rozpędzonym samochodem, który w środku nocy wjechał do przydomowego ogrodu w Krośnie, a następnie uderzył w ścianę budynku.

Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc około 2:00 przy ulicy Powstańców Śląskich w Krośnie. Rozpędzone audi staranowało ogrodzenie jednej z posesji, wjechało do ogrodu i uderzyło w ścianę domu jednorodzinnego.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem 25-letni mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą. Wraz z nim, na miejscu pasażera, jechała 17-latka. Młoda kobieta początkowo uciekła z miejsca wypadku, ale potem wróciła.

Krosno. Pijany kierowca uderzył w dom. Nietrzeźwa była także pasażerka

Ze zdjęć z miejsca zdarzenia wynika, że auto pędziło ze sporą prędkością. SUV miał zniszczoną maskę oraz urwane drzwi od strony pasażera. Szczęśliwie w wypadku nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Jadąca samochodem para była pijana. U kierowcy badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu, a u 17-latki - prawie 2 promile. Oboje trafili do policyjnego aresztu.



W sylwestrowy weekend policja prowadziła wzmożone kontrole na drogach. Według policyjnych statystyk od 29 grudnia do 1 stycznia doszło do 160 wypadków, zginęło 18 osób, a 181 zostało rannych. W tym czasie zatrzymano 924 pijanych kierowców. To o 56 więcej niż przed rokiem.

