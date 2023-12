Premier komentuje orędzie prezydenta. Mówi o cudzie

Odchodzący 2023 rok był pełen cudów - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, ostatni z nich to słowa prezydenta Andrzeja Dudy podczas noworocznego orędzia.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Odniósł się do zmian w mediach publicznych

W niedzielę wieczorem prezydent wygłosił noworoczne orędzie. Andrzej Duda odniósł się w nim m.in. do zmian w mediach publicznych.



- Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych, wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie, postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową w stan likwidacji - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że "rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem". Jak dodał, jest gotowy na dyskusję dotyczącą zmian prawnych. - Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji, a z taką sytuacją mamy niestety obecnie do czynienia - mówił.

- Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. Uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania również w rażący sposób są sprzeczne z Konstytucją. Jeżeli dziś zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób postępować - mówił.



Andrzej Duda zapowiedział, że "zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami" będzie się przeciwstawiał takim działaniom.

Orędzie premiera. "Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje"

Natomiast w sobotę wieczorem premier Donald Tusk wygłosił noworoczne orędzie. - Co to był za rok! W historii Polski zapisze się jako czas przełomu - rozpoczął.

Premier podziękował za mijający rok. - Był trudny. Pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i tryumfu demokracji. Udało nam się pobić rekord wyborczej frekwencji - powiedział.

Dodał również, że jako szef rządu może złożyć ponowne ślubowanie, które padło na Marszu Miliona Serc w Warszawie. - Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje. Naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze: pojednamy - mówił, zaznaczając, że pojednanie "będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem".

- Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości, czy zwykłego złodziejstwa. Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać. To wam gwarantuję. Nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo - zapowiadał w orędziu.