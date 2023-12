Wraz z początkiem 2024 roku popularne energetyki dołączą do grupy produktów dostępnych tylko dla osób pełnoletnich. To efekt wejścia w życie ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu 2023 roku.

Od początku stycznia tego typu napojów nie będzie można dostać na terenie szkół czy w automatach z żywnościom. Z kolei przy próbie zakupienia go w sklepie konieczne może być okazanie dowodu osobistego.

Napoje energetyczne tylko dla pełnoletnich. Od pierwszego stycznia

Dla sprzedawców, którzy złamią nowe przepisy ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości do dwóch tysięcy złotych. Dotyczy to także "kierowników zakładów handlowych lub gastronomicznych", na których ciąży obowiązek nadzorowania, by nie doszło do złamania prawa.

ZOBACZ: Nieletni nie kupią w szkole napojów energetycznych. Nowe przepisy

Znacznie wyższe sankcje grożą producentom oraz osobom odpowiedzialnym za produkcję i import, którzy nie dopilnują, by produkty był odpowiednio oznaczone. Każdy napój z dodatkiem tauryny lub kofeiny musi bowiem posiadać "widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści 'Napój energetyzujący' lub 'Napój energetyczny'". Ustawa przewiduje za to grzywnę do 200 tys. zł, a nawet karą ograniczenia wolności.

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych nieletnim. Powodem kwestie zdrowotne

Decyzja o wprowadzeniu zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim była uzasadniana ich negatywnym wpływem na zdrowie. Spożycie tego typu produktów u dzieci i młodzieży może wywoływać powikłania sercowo-naczyniowe oraz zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia. Badania wykazały, że u dzieci pijących takie napoje raz w tygodniu lub częściej, w porównaniu do dzieci niepijących lub pijących je bardzo rzadko częściej występowały bóle głowy, bóle żołądka i problemy ze snem.

Według raportu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej opublikowanego po przyjęciu ustawy napoje energetyczne spożywało do tej pory ponad 60 proc. nastolatków, z czego 10 proc. sięgało po nie codziennie.