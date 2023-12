24-letni student, który w zeszłym tygodniu zamordował 14 osób na uniwersytecie w Pradze, miał zostawić list. W jego treści przyznał się do popełnienia dwóch innych zabójstw. To on miał tydzień wcześniej zastrzelić dwumiesięcznego niemowlaka i jego ojca w lesie na przedmieściach czeskiej stolicy.