Tragiczny wypadek w Międzyzdrojach. Są zarzuty dla kierowcy

Zarzuty spowodowania wypadku drogowego w Międzyzdrojach usłyszał kierowca auta, który jest podejrzany o śmiertelne potrącenie trzech osób, w tym dziecka - przekazała prokuratura okręgowa w Szczecinie. Mężczyzna miał wsiąść do samochodu pod wpływem środków odurzających.

"Sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego znajdując się pod wpływem środków odurzających oraz zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających" - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz.

Dodał, że mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego "nie ustosunkował się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień".

Jak przekazał prok. Wieczorkiewicz, w najbliższym czasie prokurator złoży do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia.

Wypadek w Międzyzdrojach. Zginęły trzy osoby

Do wypadku, w którym zginęło troje pieszych, w tym dziecko, doszło w sobotę ok. godz. 18 przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach (powiat kamieński, Zachodniopomorskie). Samochód osobowy wjechał tam w czteroosobową grupę pieszych. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Ok. godz. 20 był już w rękach policji.

Na miejscu wypadku zginęli 7-letni chłopiec oraz 43-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna. Mężczyzna i chłopczyk byli reanimowani, nie udało się ich uratować. Ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie.