Świąteczna impreza w Gdańsku zakończyła się atakiem nożownika. Do szpitala trafił 28-letni mężczyzna, który podczas bójki w klubie został ugodzony nożem. - Leżał z zakrwawionym brzuchem i zwijał się z bólu - relacjonuje świadek zdarzenia w rozmowie z polsatnews.pl. - Nikt nie wiedział, co się dzieję - dodał inny.

W nocy między 24 a 25 grudnia policjanci w Gdańsku odebrali zgłoszenie, że przy jednym z klubów na terenach postoczniowych doszło do awantury. Podczas szarpaniny między grupami mężczyzn jeden z nich wyciągnął nóż, raniąc innego w okolice klatki piersiowej.

Atak nożownika w Gdańsku. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

- 28-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Najprawdopodobniej jeszcze w poniedziałek zostaną wykonane czynności z udziałem pokrzywdzonego. Policjanci zajmują się tą sprawą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w rozmowie z polsatnews.pl.

Wciąż nieznany służbom jest sprawca zdarzenia. Według wstępnych informacji, bezpośredni świadkowie i uczestnicy awantury byli nietrzeźwi i wkrótce zostaną przesłuchani.

Bójka z użyciem noża. Ranny młody mężczyzna

- Przy wejściu do klubu leżał mężczyzna z zakrwawionym brzuchem i zwijał się z bólu. Byłam przerażona tym, co tam się stało - relacjonuje naoczny świadek zdarzenia, do którego dotarł dziennikarz polsatnews.pl.

Inni świadkowie zdarzenia relacjonowali, że w klubie rozpoczęła się panika. - Nikt nie wiedział, co się dzieję, postanowiliśmy pilnie opuścić imprezę - kwituje uczestnik imprezy.