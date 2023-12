- Ale proszę mi pokazać dokumenty. Jestem posłem, który tutaj sprawdza, co się dzieje - przekonywał Antoni Macierewicz, blokując wejścia do budynku PAP jednemu z pracowników. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, a zirytowany pracownik oddalił się w poszukiwaniu policji. Politycy PiS protestują przeciwko wyznaczonemu przez rząd Donalda Tuska nowego kierownictwa agencji.