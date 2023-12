Policjanci z Jarosławia zostali wezwani przez pracownice lokalnego MOPS. Jak wytłumaczyły, pod ich opiekę trafiła dwuletnia dziewczynka, która prawdopodobnie sama wyszła z domu. Dziecko zauważył kierowca autobusu szkolnego, który zauważył dziecko, przejeżdżając przez Pawłosiów koło Jarosławia.

ZOBACZ: Wilczyce: Samochód uderzył w autokar przewożący przedszkolaków. Dwoje dzieci w szpitalu

"Dziecko biegło poboczem drogi ubrane w sweterek i spodnie, bez kurtki zimowej i czapki. Kierujący natychmiast się zatrzymał i próbował nawiązać kontakt z dzieckiem. Dziewczynka przestraszyła się i zaczęła biec w kierunku kościoła. Mężczyzna szedł za nią pilnując, aby dziecko nie wybiegło na drogę" - zrelacjonowała policja.

Jarosław. Dwulatka wymknęła się babci

Pracownice MOPS-u natychmiast przyjechały na miejsce i zabrały dziecko do samochodu, by mogło się ogrzać. Chwilę później zauważyły kobietę, która wyraźnie kogoś szukała. Okazało się, że to babcia dwulatki.

Starsza kobieta wyjaśniła, że robiła porządki w domu i dziecko spuściła z oczu tylko na chwilę. W pewnym momencie zawołała wnuczkę, a gdy ta nie odpowiadała na jej zawołania, zaczęła jej szukać. Ostatecznie dziecko wróciło pod jej opiekę.

W komunikacie policja podkreśliła, że na uznanie zasługuje zachowanie kierowcy autobusu, który zareagował na widok dziecka bez opieki.

WIDEO: Szczegóły zmian w mediach publicznych. R. Biedroń wskazał termin Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl