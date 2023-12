Świetny news dla kierowców. Ta autostrada nadal będzie darmowa

Przed wyborami, by zyskać głosy kierowców, rząd zdecydował się zrezygnować z pobierania opłat na kilku odcinkach autostrad w Polsce. "Promocja" miała obowiązywać do końca 2023 roku. Wiemy już, co w tej sprawie postanowił nowy rząd, tworzony przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę.