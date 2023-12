Do resortu finansów wraca Hanna Majszczyk, która w przeszłości odpowiadała za przygotowywanie budżetów. - Na pewno jest to osoba kompetentna (...). Ale też osoba oszczędna. Powiem szczerze, że będzie miała węża w kieszeni - powiedział w "Debacie Dnia" Marek Sawicki. Goście Agnieszki Gozdyry rozmawiali o przyszłorocznym budżecie i oszczędnościach.

W "Debacie Dnia" Michał Moskal, Kinga Gajewska oraz Marek Sawicki dyskutowali o jednym z największych wyzwań, jakie obecnie stoi przed nowym rządem - przyszłorocznym budżecie.

Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę na piątkowy komunikat Ministerstwa Finansów. Wiceministrem w resorcie została między innymi Hanna Majszczyk. - Jest uważana za taki jednoosobowy oddział specjalny do tworzenia budżetu - zauważyła dziennikarka.

WIDEO: "Debata Dnia" Marek Sawicki o Hannie Majszczyk

W przeszłości Hanna Majszczyk była wiceministrem finansów w latach 2010-2017. - Podobno nawet PiS żałował, że pani Majszczyk odchodzi - zauważyła Gozdyra. Zapytała Marka Sawickiego czy rzeczywiście jej zadaniem jest błyskawiczne opracowanie budżetu na 2024 roku.

Hanna Majszczyk. Marek Sawicki: Ma węża w kieszeni

- Na pewno jest to osoba kompetentna, na pewno zdolna. Ale też osoba oszczędna. Powiem szczerze, że będzie miała węża w kieszeni. To zdecydowanie - odparł Sawicki. - Rzeczywiście to jest fachowiec, który w Ministerstwie Finansów wiele lat pracował i ona rzeczywiście budżetu pilnowała. Zwyczajnie wiedziała, gdzie są pieniądze. Na pewno jeśli przygotowuje budżet, będzie dobrze zrobiony - dodał.

Kinga Gajewska zaznaczyła, że oszczędności szuka nie tylko Ministerstwo Finansów, ale wszyscy nowi ministrowie w swoich resortach.

Z kolei Michał Moskal uznał, że nowa koalicja z pewnością sobie poradzi z budżetem, bo PiS zostawia budżet w dobrej kondycji. Wtedy Marek Sawicki poprosił posła, żeby „przestał zaklinać rzeczywistość”.

jk/ Polsatnews.pl