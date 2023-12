Kolejne fronty z zachodu, które transportowały ze sobą ciepłe masy powietrza nad nasz kraj, całkowicie zdominowały ten tydzień. Sporo jednak wskazuje na to, że w czwartek na krótki czas zdołamy od nich odetchnąć. Będzie to oddech chłodnym, pochodzącym z północy kontynentu, powietrzem. Co ciekawego przyniesie w pogodzie czwartek?