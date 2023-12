Policjanci przyjechali na interwencję do mężczyzny, który wezwał służby twierdząc, że chce się zabić. Na widok policjantów, ruszył na nich z nożem, młotem i widłami krzycząc, że pozbawi ich życia. Doszło do szarpaniny. 37-latkowi grozi do dziesięciu lat więzienia.