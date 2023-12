Właścicielka wartego 750 tys. euro pierścionka zgłosiła na policję kradzież biżuterii. Podejrzewała, że mógł go przywłaszczyć jeden z pracowników hotelu w Paryżu, w którym kobieta się zatrzymała. Cenny pierścionek znalazł się jednak w worku do odkurzacza.

Sprawę zaginięcia pierścionka wartego 750 tys. euro (prawie 3 mln 250 tys. zł) opisuje francuski dzienniki "Le Parisien".

Malezyjska bizneswoman, która w ubiegłym tygodniu zatrzymała się w hotelu Ritz w Paryżu, zgłosiła się w piątek na policję i poinformowała o zaginięciu cennej biżuterii.

Właścicielka pierścionka powiedziała funkcjonariuszom, że w piątek wyszła z pokoju na kilka godzin, a biżuterię zostawiła na stole. Kiedy wróciła, pierścionka już nie było. Dodała, że o kradzież podejrzewa jednego z pracowników hotelu.

Pierścionek odnalazł się w odkurzaczu

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie, jednak pierścionek odnaleźli pracownicy hotelu. W niedzielę placówka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że ochrona znalazła biżuterię w worku odkurzacza. Prawdopodobnie trafiła tam podczas sprzątania pokoju kobiety.

"Chcielibyśmy podziękować pracownikom hotelu Ritz Paris, którzy zmobilizowali się do poszukiwań i którzy pracują uczciwie i profesjonalnie" - przekazał w oświadczeniu hotel.

W ramach rekompensaty zaproponowano poszkodowanej Malezyjce trzy darmowe noce, jednak kobieta nie przyjęła oferty. Bizneswoman, która wyjechała do Londynu, ma zamiar osobiście przyjechać do Paryża, by odebrać swoją własność.

