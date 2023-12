Podczas meczu piłki nożnej w Argentynie sędzia pchnął nożem jednego z zawodników. Wcześniej na boisku doszło do bójki.

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w mieście Scholler w prowincji Misiones w Argentynie - podaje "The Sun". W pewnym momencie podczas meczu ligi amatorskiej na boisku doszło do awantury.

Na nagraniu wykonanym przez jednego ze świadków widać, jak zawodnicy popychają sędziego. Chwilę później zaczyna on wymachiwać nożem i dźga zawodnika w klatkę piersiową.

Gracz szybko upadł na murawę. W międzyczasie sędzia uciekł z boiska - czytamy na stronie dziennika.

Argentyna. Sędzia zaatakował piłkarza

Lokalne media zidentyfikowały później zaatakowanego zawodnika. To 21-letni Kevin A. Piłkarz został przewieziony do szpitala z przebitym płucem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna wraca już do zdrowia.

ZOBACZ: Argentyna. Tysiące Spider-Manów w Buenos Aires. Chcieli pobić rekord

Jak podały media, sędzia to 62-letni Remigio Armoa. Arbiter został aresztowany, a policja znalazła nóż użyty podczas ataku - czytamy na "The Sun".

- Kevin cudem żyje - powiedział wujek piłkarza. Jak dodał, jest on Messim dla swojej całej rodziny.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

an/polsatnews.pl