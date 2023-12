Policjanci z Gdańska po pościgu zatrzymali 36-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki mężczyzna potrącił interweniującą policjantkę.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę skody. Mężczyzna nie reagował jednak na sygnały funkcjonariuszy, przyspieszył i zaczął uciekać.

- Policjanci ruszyli za nim w pościg, a informacja o uciekającej skodzie natychmiast została przekazana pozostałym patrolom - poinformował asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Uciekiniera udało się zatrzymać na ul. Nowe Ogrody w centrum miasta. Jak się okazało za kierownicą samochodu siedział 36-latek.

- Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Została od niego pobrana również krew, która zostanie zbadana pod kątem obecności narkotyków - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Uciekając potrącił policjantkę

36-latek trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na policyjny parking. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzut niezatrzymywania się do kontroli drogowej. To jednak nie koniec jego problemów.

Ponieważ podczas próby ucieczki mężczyzną potrącił interweniującą policjantkę, dodatkowo odpowie za naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Kobieta została przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, nie wymagała hospitalizacji.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza kodeks karny przewiduje do trzech lat pozbawienia wolności.

dk/ Polsatnews.pl