Gdyby dać wiarę niektórym informacjom, to od kilku dni nad Polską powinny już dominować temperatury zbliżone do +10 stopni Celsjusza. Nic nie wskazuje na to, by taka zmiana w pogodzie dokonała się jeszcze w tym tygodniu. Mało tego - czwartek przywita nas… opadami śniegu.