W lubelskim Jaszczowie doszło do tragicznego wypadku podczas odśnieżania torów. Nie żyje jeden z pracowników. Zginął pod kołami pociągu. Kolejny mężczyzna walczy o życie w szpitalu. - Doszło niestety do potrącenia przez pociąg osobowy - przekazał Polsat News nadkomisarz Andrzej Fijołek.

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 10:00. - Do tragedii na torach doszło w miejscowości Jaszczów. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że trzech mężczyzn odśnieżało tory kolejowe. Robili to za pomocą tzw. dmuchawy, więc najprawdopodobniej mieli słuchawki, co utrudniało usłyszeć dźwięk pociągu, który ich ostrzegał - przekazał Polsat News nadkomisarz Andrzej Fijołek.

Rzecznik komendanta lubelskiej policji dodał, że pracownicy mogli mieć również ograniczoną widoczność przez unoszący się, usuwany z torów śnieg.

Jeden pracownik nie żyje, drugi walczy o życie

- Doszło niestety do potrącenia przez pociąg osobowy, który jechał w kierunku Zamościa. Jeden z mężczyzn w ostatniej chwili zauważył pociąg i odskoczył. Dwóch było najprawdopodobniej tyłem odwróconych w kierunku pociągu - mówił dalej Fijołek.

ZOBACZ: Wełna: Błąd kierowcy skończył się tragedią. Śmiertelny wypadek

Jeden z potrąconych dostał się pod pociąg. Zginął na miejscu. Miał 64 lata. To mieszkaniec Świdnika. - Drugi z mężczyzn został odrzucony od torów. Teraz walczy o życie w szpitalu - wskazał rzecznik.

Na miejscu okoliczności badają policjanci i prokurator. Wiadomo już, że maszynista był trzeźwy.

WIDEO: Joanna Sadzik: Od pięciu lat nie mamy kontaktu z ks. Stryczkiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ sgo/ Polsatnews.pl