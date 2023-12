Talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie, po dwóch latach swoich rządów wyznaczyli ambasadora w pierwszym kraju. To stanowisko objął w Chinach był rzecznik administracji Bilal Karimi. Dyplomatyczne zacieśnianie więzi między tymi państwami rozpoczęło się już wcześniej.

Jak wynika z komunikatu afgańskiego ministerstwa spraw zagranicznych były rzecznik administracji Bilal Karimi w listopadzie przybył do Chin.

- Jest on oficjalnym akredytowanym ambasadorem Islamskiego Emiratu Afganistanu w Chińskiej Republice Ludowej - powiedział agencji Reuters rzecznik MSZ Abdul Qahar Balkhi.

Jak podkreśla agencja Reutersa jest to pierwszy oficjalnie akredytowany wysłannik talibów do jakiegokolwiek kraju od czasu przejęcia przez nich władzy w sierpniu 2021 roku.

Wymiana dyplomatycznych gestów między Chinami i talibami

Wcześniej do kierowania ambasadą Afganistanu w Pekinie skierowany został dyplomata jako chargé d'affaires. Jest to niższa ranga niż ambasador - stanowisko nie wymaga przedstawienia gospodarzowi listów uwierzytelniających, co jest krokiem uzależnionym od formalnego uznania rządu wysłannika.

Po akredytacji Karima oba państwa mają już u siebie swoich ambasadorów. We wrześniu Chiny jako pierwsze państwo na świecie mianowały w Afganistanie swojego ambasadora. Wysyłając Zhao Xing do Kabulu, Pekin nie określił jednak jasno, czy nominacja ta jest krokiem w kierunku formalnego uznania talibów.

Inne państwa i organizacje międzynarodowe, które mają swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w Afganistanie - np. państwa Unii Erupejskiej - są reprezentowani przez dyplomatów noszących tytuły chargee d'affaires.

Przypomnijmy, że przejęcie władzy przez talibów doprowadziło do wstrzymania niezbędnej dla gospodarki kraju pomocy międzynarodowej oraz zamrożenia miliardowych aktywów afgańskich znajdujących się w zagranicznych bankach.

W opinii międzynarodowej obecne rządy talibów są mniej brutalne niż te sprzed 20 lat, jednak prawa kobiet - m.in. do pracy w instytucjach publicznych oraz do edukacji wyższej niż podstawowa - są w dalszym ciągu ograniczane.