Gościnią programu "Graffiti" była Joanna Mucha. Posłanka mówiła m.in. o komisji śledczej ds. SKOK-ów. Przyznała, że marzy o tym, by posłowie nowej kadencji wyjaśnili tę sprawę. - Film Sekielskich pokazał, że to jest bardzo dalekie od wyjaśnienia - dodała. Pytana o baner NBP powiedziała, że "w domu rozpisali konkurs, jakiego prawa to dotyczy".