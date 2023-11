Przez ponad godzinę policjanci ze stanu Michigan (USA) prowadzili pościg za 12-latkiem, który jeździł po ulicach skradzioną maszyną budowlaną, uszkadzając zaparkowane przy drodze samochody. Za swoje czyny nastolatek trafił do ośrodka dla nieletnich. Policja opublikowała nagranie z pościgu.

Policjanci z Ann Arbor w stanie Michigan otrzymali 25 listopada około godz. 18:45 zgłoszenie o próbie kradzieży maszyny budowlanej stojącej na terenie jednej z miejskich szkół.



Ze względu na trwający wokół placówki remont pracownicy zaparkowali tam ładowarkę teleskopową wyposażoną w wózek widłowy. Pojazd tego typu może ważyć nawet 15 ton.

Ukradł maszynę budowlaną. Przez godzinę uciekał przed policją

Jak przekazała w komunikacie komenda policji w Ann Arbor, już po kilku minutach od zgłoszenia funkcjonariusze namierzyli skradziony pojazd na jednej z ulic w pobliżu szkoły. Kierowca jechał bez włączonych świateł.

ZOBACZ: USA: Niedźwiedź wtargnął do auta. Nie miał litości dla właściciela



W pościg za nim ruszyło kilka radiowozów. Nie była to pogoń rodem z filmu akcji. Pojazd uciekał z prędkością 30 km/h. Mimo to policjantom z Ann Arbor nie udało się go zatrzymać. Po pół godzinie byli zmuszeni się wycofać, ponieważ pojazd przekroczył granicę ich jurysdykcji. W pogoń ruszyli wtedy funkcjonariusze z hrabstwa Washtenaw, którzy po kolejnych trzydziestu kilku minutach ujęli złodzieja.

12-latek ukradł maszynę budowlaną. Dokonał dużych zniszczeń

Okazało się, że złodziej to 12-letni mieszkaniec Ann Arbor. Wstępne dochodzenie wykazało, że kradzież przyszła mu bez większego trudu. Pojazd był otwarty, a kluczyki leżały w kabinie.



W trakcie pościgu nikt nie został ranny, służby stwierdziły jednak duże zniszczenia. Uciekając przed policją 12-latek uszkodził około dziesięciu samochodów. Po zatrzymaniu został umieszczony w ośrodku dla nieletnich.



Część pościgu została nagrana przez policyjną kamerę. Komenda policji z Ann Arbor udostępniła zapis na swoim kanale w serwisie YouTube.